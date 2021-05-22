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Manizha рассказала, за кого болеет на «Евровидении»

Полина Алферова
2 часа назад
Участница «Евровидения-2021» Manizha, представляющая Россию, в интервью телеканалу «Звезда» назвала своего фаворита. Им стал артист Gjon’s Tears из Швейцарии, выступающий с песней Tout l'Univers.
Manizha рассказала, за кого болеет на «Евровидении»
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую», — объяснила она свой выбор конкурсанта.
Manizha также заметила, что хотела бы участвовать в других мероприятиях «Евровидения». Певица подчеркнула, что ее не расстроит победа любого соперника, однако ее тревожит политическая предвзятость при голосовании.
«Мне бы хотелось, чтобы ее (предвзятости) не было, мне бы хотелось, чтобы мы оценивали друг друга по тому, какие мы люди, а не по тому, как складывалась политика», — уточнила Manizha.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Лазарев перечислил фаворитов "Евровидения".
ТВ,ТК "Звезда",
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