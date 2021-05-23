"Цирк и слезы": россияне — об итогах "Евровидения"

Победителем "Евровидения" в этом году стала итальянская рок-группа Maneskin. Представлявшая Россию Manizha заняла на конкурсе девятое место. "Рамблер" собрал реакцию россиян на итоги конкурса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Результаты голосования породили в Сети много шуток:

"Короче, буду смотреть Евровидение, когда от России туда отправят Скриптонита с песней про меня, русского мужика", "Я понял, кого надо от России послать на Евровидение... Танк", "На следующий год отправим Моргенштерна с рок-песней".

Шутки коснулись и певца Великобритании, который набрал ноль баллов по итогам голосования:

"Вся жизнь - Евровидение, а я в ней - Великобритания".

Большинству пользователей социальных сетей выступление эпатажных итальянцев, занявших первое место, понравилось:

"Песня шикарная, как и в прошлом году", "Как прекрасно просыпаться в мире, где Евровидение ценит рок", "Наследие рока живет, теперь я спокойна".

Twitter

Однако некоторые остались недовольны результатами голосования. По их мнению, оно было несправедливым:

"Голосование жюри — это цирк и слезы всегда. Какие же там динозавры сидят...", "В политизированности голосования стран убеждаюсь каждый год все больше", "Последнее время на Евро побеждают сатанисты", "На "Евровидении" побеждают мужики на каблуках и с крашенными ногтями и бабы с бородой. Русские люди до такого позора не опустятся, и это хорошо".

Пользователи обратили внимание на то, что в официальном аккаунте "Евровидения" на YouTube у ролика Манижи больше просмотров, чем у итальянской рок-группы.

Несмотря на сопровождавший певицу весь конкурс негатив, многие соотечественники порадовались тому, что она вошла в топ-10 и достойно представила Россию:

"Мы первый раз за 7 лет могли не чувствовать стыда за свою страну", "На РУССКОМ ЯЗЫКЕ петь о РУССКИХ ЖЕНЩИНАХ и войти в топ 10 лучших песен Европы. Манижа, это реально круто! Для меня это победа".

Кадр из видео

Но и тут не обошлось без юмора. Реакцию пользователей вызвало то, как по-русски Манижа "хлопнула дверью" своего платья во время выступления.

"Она так захлопнула дверь, как когда в детстве родители накричали, и ты идешь в свою комнату", "Сразу видно, что Манижа из России".