Бывшая участница «Евровидения» из РФ раскритиковала победителей

По ее словам, победы на конкурсе гораздо больше заслуживал представитель Швейцарии Gjon’s Tears.

Рок-группа из Италии Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.