Солист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики

Фронтмен победившей на "Евровидении" итальянской группы Måneskin Давид Дамиано сдаст тест на наркотические вещества. Об этом сообщило издание RFI со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза.

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"Группа категорически отрицает обвинения в употреблении наркотиков. Музыкант, которого заподозрили в этом, сдаст добровольный тест на наркотики, вернувшись домой",

– подчеркивается в сообщении.

В заявлении также уточняется, что группа потребовало незамедлительную сдачу теста 22 мая, но Европейский вещательный союз не смог организовать оперативную проверку.