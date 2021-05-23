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Солист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на запрещенные вещества

Мира Маркина
2 часа назад
Фронтмен победившей на "Евровидении" итальянской группы Måneskin Давид Дамиано сдаст тест на наркотические вещества. Об этом сообщило издание RFI со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза.
Солист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики
Фото: @ykaaar@ykaaar
"Группа категорически отрицает обвинения в употреблении наркотиков. Музыкант, которого заподозрили в этом, сдаст добровольный тест на наркотики, вернувшись домой",
– подчеркивается в сообщении.
В заявлении также уточняется, что группа потребовало незамедлительную сдачу теста 22 мая, но Европейский вещательный союз не смог организовать оперативную проверку.
Причиной тестирования стал видеоролик, на кадрах которого Дамиано во время празднования победы подозрительно наклоняется к столу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как россияне отреагировали на "Евровидение".
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