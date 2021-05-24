Почему россияне проигрывают на Евровидении

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что к конкурсу Евровидение артистам нужно относиться проще. По его словам, в других странах участники получают удовольствие от шоу и собственного выступления и не так переживают, если не получают много голосов. Так, участники из Великобритании не получили голосов совсем, но совершенно не выглядели расстроенными.