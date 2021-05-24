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Почему россияне проигрывают на Евровидении

Экспресс газета
4 часа назад
Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что к конкурсу Евровидение артистам нужно относиться проще. По его словам, в других странах участники получают удовольствие от шоу и собственного выступления и не так переживают, если не получают много голосов. Так, участники из Великобритании не получили голосов совсем, но совершенно не выглядели расстроенными.
Почему россияне проигрывают на Евровидении
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«Я говорил, что на Западе так серьезно, как у нас к конкурсу не относятся. Вы обратили внимание, как отреагировали страны, получившие нули вчера от зрителей? На позитиве, с улыбочкой, потому что они не ставят перед собой каких-то конкретных планок, целей, они уже рады, что приняли участие в этом празднике жизни», - отметил Евгений Бабичев.
Он также считает, что волнение сильно отражается на участниках конкурсов. Артисты так бояться плохо выступить и не занять призовые места, что их переживания сказываются и на самом выступлении. Бабичев считает, что Манижа выступила достойно, особенно если учесть, что перед конкурсом на нее обрушился шквал критики.
«У нас какая-то патологическая боязнь облажаться. От этого и появляется лишнее, никому не нужное волнение. И как у нас говорят, обязательно все получится, стоит только расхотеть. Может, нам уже перестать выдвигать Евровидение в ранг национальной идеи, относиться к нему проще, и тогда победа придет сама собой?» - выразил свое мнение критик, сообщает РИА ФАН.
ТВ,РИА ФАН,
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