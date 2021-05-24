Почему россияне проигрывают на Евровидении

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что к конкурсу Евровидение артистам нужно относиться проще. По его словам, в других странах участники получают удовольствие от шоу и собственного выступления и не так переживают, если не получают много голосов. Так, участники из Великобритании не получили голосов совсем, но совершенно не выглядели расстроенными.
Он также считает, что волнение сильно отражается на участниках конкурсов. Артисты так бояться плохо выступить и не занять призовые места, что их переживания сказываются и на самом выступлении. Бабичев считает, что Манижа выступила достойно, особенно если учесть, что перед конкурсом на нее обрушился шквал критики.