Manizha раскритиковала победителей "Евровидения"

Певица Manizha (настоящее имя – Манижа Сангин) раскритиковала итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на "Евровидении-2021". Вскоре после победы фронтмена коллектива заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время состязания. Слова Манижи по этому поводу передает телеканал РЕН ТВ:
"Мне кажется, что неправильно — употреблять. Особенно, когда ты это делаешь публично. Мое мнение — что мы должны все-таки нести ответственность перед нашей аудиторией за наши поступки".
Артистка напомнила, что у рок-группы огромная армия поклонников среди тинейджеров:
"Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю подросткам. И мне кажется, их пример — не совсем правильный".
Резонанс вызвал видеоролик, на котором солист коллектива Давид Дамиано наклоняет нос к столу.
Дамиано, в свою очередь, отверг обвинения. 23 мая в Instagram группы появилась публикация с подписью:
"А теперь пора домой. Спасибо вам".