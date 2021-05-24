Manizha раскритиковала победителей "Евровидения"

Певица Manizha (настоящее имя – Манижа Сангин) раскритиковала итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на "Евровидении-2021". Вскоре после победы фронтмена коллектива заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время состязания. Слова Манижи по этому поводу передает телеканал РЕН ТВ: