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В украинском жюри потребовали изменить правила "Евровидения" из-за России

Анна Арсеньева
1 час назад
Член профессионального жюри "Евровидения" от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса. Об этом он написал в колонке для "Обозревателя".
По мнению Игоря Кондратюка, нужно запретить представителям России судить участников с Украины и наоборот.
"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)".
При этом члены жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.
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