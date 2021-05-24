Член профессионального жюри "Евровидения" от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса. Об этом он написал в колонке для "Обозревателя".

По мнению Игоря Кондратюка, нужно запретить представителям России судить участников с Украины и наоборот.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)".