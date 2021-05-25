Как сложится жизнь Манижи после "Евровидения"

Если посмотреть на список участников "Евровидения" от России в разные годы, можно сделать вывод, что их судьбы сложились по-разному вне зависимости от успешности выступления.

Кто-то до сих пор продолжает выступать и его имя мелькает среди звезд шоу-бизнеса, кто-то меняет стиль своей музыки, а кто-то и вовсе уходит из творчества и пропадает с радаров.