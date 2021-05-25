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Как сложится жизнь Манижи после "Евровидения"

Елизавета Назарова
38 минут назад
Если посмотреть на список участников "Евровидения" от России в разные годы, можно сделать вывод, что их судьбы сложились по-разному вне зависимости от успешности выступления.
Кто-то до сих пор продолжает выступать и его имя мелькает среди звезд шоу-бизнеса, кто-то меняет стиль своей музыки, а кто-то и вовсе уходит из творчества и пропадает с радаров.
Эксперты порассуждали о том, что ждет участницу "Евровидения-2021" Манежу после выступления на конкурсе. Смотрите видео, если хотите узнать, какое будущее сулят исполнительнице песни Russian Woman.
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