Победителей "Евровидения" уличили в плагиате

Другая итальянская группа Anthony Laszlo заявила, что коллектив украл у них гитарный риф. По словам музыкантов, припев их песни шестилетней давности звучит абсолютно идентично припеву трека Zitti E Buoni.

Тем временем триумфаторы "Евровидения" еще не прокомментировали обвинения. Однако их композиция уже вошла в топ-10 самых популярных треков мира на стриминговом сервисе Spotify.