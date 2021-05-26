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Победителей "Евровидения" уличили в плагиате

Мира Маркина
3 часа назад
Итальянскую группу Maneskin, победившую на "Евровидении-2021", обвинили в плагиате.
Победителей "Евровидения" уличили в плагиате
Фото: @ManeskinOfficial@ManeskinOfficial
Другая итальянская группа Anthony Laszlo заявила, что коллектив украл у них гитарный риф. По словам музыкантов, припев их песни шестилетней давности звучит абсолютно идентично припеву трека Zitti E Buoni.
Тем временем триумфаторы "Евровидения" еще не прокомментировали обвинения. Однако их композиция уже вошла в топ-10 самых популярных треков мира на стриминговом сервисе Spotify.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российские члены жюри "Евровидения" объяснили свой выбор.
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