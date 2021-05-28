На журналистку Анну Кокорину в прямом эфире «12 канала», вещающего в Омске и Омской области, напала пожилая женщина. Фрагмент трансляции опубликован в группе российского телеканала в соцсети «ВКонтакте»

Отмечается, что 27 мая корреспондентка вышла в прямой эфир из Саргатского района Омской области. Во время рассказа о поставке медицинского оборудования на Кокорину начала кричать местная жительница.

«Уйди отсюда, пошла отсюда!» — прокричала пожилая женщина, а затем вошла в кадр, пыталась ударить корреспондентку и нецензурно выражалась. Журналистка не стала конфликтовать и ушла из кадра.