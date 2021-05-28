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Пожилая женщина напала на журналистку в прямом эфире российского телеканала

Lenta.ru
5 часов назад
На журналистку Анну Кокорину в прямом эфире «12 канала», вещающего в Омске и Омской области, напала пожилая женщина. Фрагмент трансляции опубликован в группе российского телеканала в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что 27 мая корреспондентка вышла в прямой эфир из Саргатского района Омской области. Во время рассказа о поставке медицинского оборудования на Кокорину начала кричать местная жительница.
«Уйди отсюда, пошла отсюда!» — прокричала пожилая женщина, а затем вошла в кадр, пыталась ударить корреспондентку и нецензурно выражалась. Журналистка не стала конфликтовать и ушла из кадра.
Ведущий в студии решил прервать эфир и перейти к следующему сюжету. «Аня, мы видим, что у тебя возникла нештатная ситуация, желаем удачи», — сказал он. Чуть позже Кокорина вернулась в кадр, показав, что все в порядке.
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