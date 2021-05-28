Журналистка Анна Кокорина вела репортаж в прямом включении "12 канала", где рассказывала про поставки медицинского оборудования.

"Уйди отсюда, пошла отсюда!",

- крик разъяренной женщины мешает вести репортаж, поэтому девушка решает согласиться и еще на всякий случай извиняется. Она пропадает из объектива камеры, но слышно гневный голос женщины, а затем становится слышно и гоготание гусей.

"Ань, спасибо тебе большое. Мы видим, что возникла нештатная ситуация. Желаем тебе удачи",

- говорит ведущий программы из студии, пытаясь переключить внимание на себя.

В эту минуту на экране прямого включения появляется разъяренная женщина, которая набрасывается на журналистку и толкает ее.