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Омская бабушка с гусями в прямом эфире прогнала журналистку

Стелла Шмель
3 часа назад
Журналистка Анна Кокорина вела репортаж в прямом включении "12 канала", где рассказывала про поставки медицинского оборудования.
"Уйди отсюда, пошла отсюда!",
- крик разъяренной женщины мешает вести репортаж, поэтому девушка решает согласиться и еще на всякий случай извиняется. Она пропадает из объектива камеры, но слышно гневный голос женщины, а затем становится слышно и гоготание гусей.
"Ань, спасибо тебе большое. Мы видим, что возникла нештатная ситуация. Желаем тебе удачи",
- говорит ведущий программы из студии, пытаясь переключить внимание на себя.
В эту минуту на экране прямого включения появляется разъяренная женщина, которая набрасывается на журналистку и толкает ее.
Спустя несколько секунд Кокорина вновь появляется в кадре, заверив, что она в полном порядке.
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