Объявился "внебрачный сын" Александра Абдулова

В студии программы “Прямой эфир” появился человек, назвавший себя внебрачным сыном знаменитого актера.

Фото: Кадр из фильма Next Кадр из фильма Next

“Внебрачные дети” и “бывшие жены” начали появляться в эфире различных шоу вскоре после смерти артиста, скончавшегося в 2008 году от онкологии. Новый “сын”, рокер из Санкт-Петербурга Сергей Шиподько заявил, что узнал о родстве с Абдуловым всего четыре года назад.

Как утверждает Шиподько, его мать познакомилась со знаменитым актером в 1972 году, между ними был роман, в результате которого на свет и появился Сергей. Женщина сообщила бывшему возлюбленному о ребенке, но тот сына не признал.

Сергей Шиподько рассказал эту историю в студии и предложил сделать тест, чтобы доказать родство с Абдуловым, подчеркнув при этом, что от семьи артиста ему ничего не надо.

Однако провести экспертизу не удалось: для того, чтобы определить точно определить степень родства, необходимо взять материал у близкого родственника Абдулова, а именно у его родной дочери Евгении.