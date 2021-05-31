Телеканалу ТНТ MUSIC - 5 лет!

5 лет открытий в шоу-бизнесе. 5 лет проектов, уникальных для российского музыкального ТВ. 5 лет непрерывного вещания 24 на 7. Телеканал ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату и определил свои знаковые достижения.
Наша аудитория сегодня – это 13 миллионов зрителей ежемесячно в более чем 800 городах
. Все пять лет в эфир с успехом выходили флагманские проекты телеканала: новостной дайджест BIG NEWS
, программа о лайфстайле, уличной культуре и искусстве FUNBOX
, обзор технологий ГАДЖЕТЫ И ЛЮДИ
, а также подборки актуальных клипов ПЛЕЙЛИСТ. НОВИНКИ и главные хит-парады – ТОП ЧАРТ и РУССКИЙ ЧАРТ с артистами в роли ведущих.
Мы запустили две радиостанции – ТНТ MUSIC RADIO
и HIP HOP RADIO
. И, наконец, открыли собственный лейбл
– площадку для релизов фрешменов и уже состоявшихся исполнителей. Эксклюзивные материалы с актуальными звёздами в рамках ТНТ MUSIC LIVE ВКонтакте
, В ФОКУСЕ, BIG TALK и других проектов
собирали сотни тысяч просмотров на наших диджитал-ресурсах. ТНТ MUSIC сразу сделал ставку не только на эфир и онлайн-присутствие, но и на офлайн. С 2016-го телеканал участвовал в организации крупных российских фестивалей и проводил вечеринки ТНТ MUSIC PARTY в разных точках планеты – от Москвы до Антальи и Сейшельских островов.
Героями репортажей ТНТ MUSIC становились Баста, Niletto, Егор Крид, Morgenshtern, Тимати, Maruv, Клава Кока, Макс Барских, Little Big, Елена Темникова, Feduk, Мари Краймбрери, Jah Khalib, Ольга Серябкина, Jony, Элджей, Билли Айлиш, Эд Ширан, Рита Ора, Джейсон Деруло, Биби Рекса, Don Diablo, Алан Уокер, Ofenbach, Дипло, Yungblud, Холзи, Робби Уильямс, Луис Фонси, Тиесто, Moby и другие суперзвёзды.
За пять лет работы ТНТ MUSIC дважды получил национальную ТВ-премию «Золотой Луч» в номинации «Лучший музыкальный телеканал». Наша команда добилась всего этого потому, что верила в свою способность не просто следовать мейнстриму, а направлять его. Не только отвечать на массовый спрос в чартах, но и предлагать публике нечто новое и перспективное.