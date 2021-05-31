Телеканалу ТНТ MUSIC - 5 лет!

5 лет открытий в шоу-бизнесе. 5 лет проектов, уникальных для российского музыкального ТВ. 5 лет непрерывного вещания 24 на 7. Телеканал ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату и определил свои знаковые достижения.

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31 мая 2016 года музыкальный телеканал ТНТ MUSIC впервые вышел в эфир и с тех пор успел завоевать миллионные аудитории в России и ещё десятке стран СНГ, Центральной и Западной Европы.

13 миллионов зрителей ежемесячно в более чем 800 городах. Все пять лет в эфир с успехом выходили флагманские проекты телеканала: новостной дайджест Наша аудитория сегодня – это. Все пять лет в эфир с успехом выходили флагманские проекты телеканала: новостной дайджест BIG NEWS , программа о лайфстайле, уличной культуре и искусстве FUNBOX , обзор технологий ГАДЖЕТЫ И ЛЮДИ , а также подборки актуальных клипов ПЛЕЙЛИСТ. НОВИНКИ и главные хит-парады – ТОП ЧАРТ и РУССКИЙ ЧАРТ с артистами в роли ведущих.

Героями репортажей ТНТ MUSIC становились Баста, Niletto, Егор Крид, Morgenshtern, Тимати, Maruv, Клава Кока, Макс Барских, Little Big, Елена Темникова, Feduk, Мари Краймбрери, Jah Khalib, Ольга Серябкина, Jony, Элджей, Билли Айлиш, Эд Ширан, Рита Ора, Джейсон Деруло, Биби Рекса, Don Diablo, Алан Уокер, Ofenbach, Дипло, Yungblud, Холзи, Робби Уильямс, Луис Фонси, Тиесто, Moby и другие суперзвёзды.

За пять лет работы ТНТ MUSIC дважды получил национальную ТВ-премию «Золотой Луч» в номинации «Лучший музыкальный телеканал». Наша команда добилась всего этого потому, что верила в свою способность не просто следовать мейнстриму, а направлять его. Не только отвечать на массовый спрос в чартах, но и предлагать публике нечто новое и перспективное.