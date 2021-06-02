Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Хрусталев: "Хочу вести КВН после Маслякова!"

Мира Маркина
16 часов назад
Дмитрий Хрусталев в эфире "Вечернего Урганта" признался, что хотел бы стать ведущим КВН.
Хрусталев: "Хочу вести КВН после Маслякова!"
Фото: @dmitry_khrustalev@dmitry_khrustalev
Как и многие комики, Хрусталев начинал карьеру в КВН, где выступал за "Сборную Санкт-Петербурга". С тех прошло много лет, однако ведущий по сей день вспоминает об этом времени с теплотой и считает, что может возглавить шоу:
"Моя любимая песня Шаинского — «Мы начинаем КВН». Просто я хочу вести эту передачу. После Александра Маслякова, конечно".
Ивана Урганта удивило заявление коллеги, и он поинтересовался, что же будет с наследником Маслякова, который должен стать его преемником.
"Какой Александр Александрович? Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН",
– отшутился Хрусталев.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ургант отреагировал на угрозу Жириновского закрыть его шоу.
ТВ,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Александр Масляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители