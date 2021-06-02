Хрусталев: "Хочу вести КВН после Маслякова!"

Дмитрий Хрусталев в эфире "Вечернего Урганта" признался, что хотел бы стать ведущим КВН.
Фото: @dmitry_khrustalev@dmitry_khrustalev
Как и многие комики, Хрусталев начинал карьеру в КВН, где выступал за "Сборную Санкт-Петербурга". С тех прошло много лет, однако ведущий по сей день вспоминает об этом времени с теплотой и считает, что может возглавить шоу:
"Моя любимая песня Шаинского — «Мы начинаем КВН». Просто я хочу вести эту передачу. После Александра Маслякова, конечно".
Ивана Урганта удивило заявление коллеги, и он поинтересовался, что же будет с наследником Маслякова, который должен стать его преемником.
"Какой Александр Александрович? Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН",