Как живёт ведущий “Сам себе режиссер?”

Алексей Лысенков – один из известных в нашей стране теле- и радио ведущих, продюсер, шоумен, актер и просто позитивный человек.

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Впервые он засветился на ТВ в 1985 году в передаче “Веселые ребята”, а с 1992 по 2019 годы был бессменным ведущим программы “Сам себе режиссер”, в основе которой лежала демонстрация любительских видео. После смерти Михаила Борисова в 2020 году стал ведущим лотереи Русское лото.

Первой женой Алексея стала Надежда Мартынова, с которой молодой актер познакомился на студенческой вечеринке. Брак распался через 12 лет. У пары осталась дочь Анастасия, которая тоже получила актерское образование. Сейчас уже подрастает двое внуков: Тимофей и Евгения.

Второй раз Лысенков женился на Сабине Мурадян, с которой он познакомился на празднике цветов в Ереване. В браке они прожили четыре года. Сын Николай, родившийся в этом союзе, сейчас учится на режиссёрском факультете ВГИКа.

В третий раз Алексей попытал счастье с Ириной Чериченко , известной по роли Искры Поляковой в фильме “Завтра была война”. И этот брак потерпел неудачу. Общих детей у них не было.

С 2018 Лысенков стал жить с гримером передачи “Сам себе режиссер” Марией Карибской, которая старше его дочери всего лишь на 3 года. Несмотря на разницу в возрасте в 19 лет и осуждение со стороны общественности, судя по постам в социальных сетях, у пары всё хорошо.

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Они вместе ходят на светские мероприятия, отдыхают на горнолыжных курортах. Супруги завели кота, собаку породы лабрадор, так что, скучать не приходится. Мария нередко выкладывает милые фото с питомцами. Алексей любит путешествовать по миру, катается на лыжах и является заядлым рыбаком. К спорту он пристрастил и детей.