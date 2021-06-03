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Как живёт ведущий “Сам себе режиссер?”

New Magazine
11 часов назад
Алексей Лысенков – один из известных в нашей стране теле- и радио ведущих, продюсер, шоумен, актер и просто позитивный человек.
Как живёт ведущий “Сам себе режиссер?”
Фото: New MagazineNew Magazine
Впервые он засветился на ТВ в 1985 году в передаче “Веселые ребята”, а с 1992 по 2019 годы был бессменным ведущим программы “Сам себе режиссер”, в основе которой лежала демонстрация любительских видео. После смерти Михаила Борисова в 2020 году стал ведущим лотереи Русское лото.
Первой женой Алексея стала Надежда Мартынова, с которой молодой актер познакомился на студенческой вечеринке. Брак распался через 12 лет. У пары осталась дочь Анастасия, которая тоже получила актерское образование. Сейчас уже подрастает двое внуков: Тимофей и Евгения.
Второй раз Лысенков женился на Сабине Мурадян, с которой он познакомился на празднике цветов в Ереване. В браке они прожили четыре года. Сын Николай, родившийся в этом союзе, сейчас учится на режиссёрском факультете ВГИКа.
В третий раз Алексей попытал счастье с Ириной Чериченко, известной по роли Искры Поляковой в фильме “Завтра была война”. И этот брак потерпел неудачу. Общих детей у них не было.
С 2018 Лысенков стал жить с гримером передачи “Сам себе режиссер” Марией Карибской, которая старше его дочери всего лишь на 3 года. Несмотря на разницу в возрасте в 19 лет и осуждение со стороны общественности, судя по постам в социальных сетях, у пары всё хорошо.
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Они вместе ходят на светские мероприятия, отдыхают на горнолыжных курортах. Супруги завели кота, собаку породы лабрадор, так что, скучать не приходится. Мария нередко выкладывает милые фото с питомцами. Алексей любит путешествовать по миру, катается на лыжах и является заядлым рыбаком. К спорту он пристрастил и детей.
«Меня назвали дедушкой русского YouTube»,- признался телеведущий в интервью для RT. Юмора и оптимизма ему точно не занимать.
ТВ,Завтра была война,Веселые ребята,Алексей Лысенков,Ирина Чериченко,Михаил Борисов,
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