Нетиевский выиграл суд у "Уральских пельменей"

Экс-директор и звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выиграл суд у других членов знаменитого коллектива. Так, Арбитражный суд Свердловской области отказался пересматривать дело о взыскании с Нетиевского 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Ранее восемь участников творческого объединения требовали признать недействительным договор от 1 января 2013 года и обязать Нетиевского вернуть вознаграждение в размере 40 миллионов рублей.

Дело касалось договора, заключенного между ООО «Творческое объединение "Уральские пельмени"» в лице директора Нетиевского и индивидуальным предпринимателем Сергеем Нетиевским. Услуги по организации концертов, по соглашению, оказывались через ИП, а вознаграждение при этом выплачивались через ООО. Участники коллектива заявили, что Нетиевский действовал лишь в своих интересах, а от коллектива согласия не получал.

Суд первой инстанции установил, что сторона истца не доказала ущерб Нетиевского коллективу. В 2018 году, когда иск был отклонен, суд согласился с доводами Нетиевского о том, что организация концертов требует обязательного участия продюсера или руководителя.