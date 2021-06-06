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Ангелина Вовк назвала настоящую причину ухода из «Спокойной ночи, малыши!»

Lenta.ruиещё 1
22 часа назад
Настоящей причиной ухода телеведущей Ангелина Вовк из программы «Спокойной ночи, малыши!» стала коррупция. Об этом народная артистка России рассказала «МК».
Вовк назвала причину ухода из «Спокойной ночи, малыши!»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Вовк вела программу до начала 1990-х годов. После смены руководства ее собирались закрыть из-за недостатка финансирования. Тогда артистке удалось найти спонсоров на одном из корпоративов для молодых банкиров, который она вела, и уговорить их сохранить программу ради детей.
Телеведущая свела спонсоров с руководством, и договоренность была достигнута. После этого она ждала, когда ее снова позовут на роль ведущей, но этого не произошло. «Спрашиваю, в чем дело? А мне говорят: "А ты нам плати"», — рассказывает она. По словам артистки, она растерялась и не захотела разбираться, поэтому ушла.
Ранее Вовк рассказала журналистам о попытках домогательства режиссера в начале карьеры. Также она поддержала актрису Елену Проклову, ставшую жертвой в подобной ситуации, и посоветовала молодым девушкам обращаться к родителям за помощью.
78-летняя Ангелина Вовк — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, народная артистка России. За время карьеры на телевидении также вела детские передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», музыкальные программы «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».
ТВ,Елена Проклова,Ангелина Вовк,
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