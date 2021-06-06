Вовк назвала причину ухода из «Спокойной ночи, малыши!»

Телеведущая свела спонсоров с руководством, и договоренность была достигнута. После этого она ждала, когда ее снова позовут на роль ведущей, но этого не произошло. «Спрашиваю, в чем дело? А мне говорят: "А ты нам плати"», — рассказывает она. По словам артистки, она растерялась и не захотела разбираться, поэтому ушла.