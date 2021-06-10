Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком

Козлов добавил, что в качестве капитана постоянно повторяет грозным тоном слово «работаем!». Он упрекнул Урганта в том, что ведущий Первого канала недостаточно старается, когда сам произносит это слово. «Так кто угодно может», — добавил капитан, посоветовав собеседнику говорить «работаем!» по-козловски.