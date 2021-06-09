Ежегодная музыкальная премия телеканала "Муз-ТВ" на этот раз вовлекла за собой целый шлейф скандалов. Так, перессорились самые топовые звезды российского шоу-бизнеса, Филипп

Все началось с особенного выхода Киркорова на премии. Так, артист появился на красной дорожке в компании экс-жениха Ольги Бузовой, Давида Манукяна . Причем Филипп появился в белом костюме, а Дава — в черном. Они приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. По красной дорожке звезды шли под руку под крики «Горько».

Некоторые посчитали такой перформанс почти открытой свадебной церемонией и даже поздравили "жениха и невесту".

Масла в огонь подлили комментарии известных личностей. Так, под милым фото Филиппа и Давы с премии появился резкий комментарий продюсера Светланы Лободы, Нателлы Крапивиной

Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать: он записал видео-обращение, в котором назвал Лободу и Крапивина гусеницами, копирующими номера известных артистов.

"Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", — заявила представительнице Лободы в комментариях.

Кроме этого, Крапивина в своем Telegram-канале назвала премию «цирком уродов» и заявила, что выступление ее артистки стало самым достойным за все мероприятие.

Киркоров такие слова не стал игнорировать и записал весьма эксцентричное видеообращение, в котором "разнес" и Лободу, и Крапивину.

"Ущемлять гражданские свободы — вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Тебе явно нужен факт-чекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом", — сказал Киркоров.

При этом поп-король заявил, что команда Лободы занимается плагиатом чужих выступлений, намекая на то, как похож был номер певицы на одно из давних выступлений Бейонсе.

"Некоторые возомнили себе, что они уже в Космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий...

Девочки, где вы учились — я преподавал", — заявил он.

На этом "шоу" не закончилось. Позже в аккаунте Крапивиной появилась информация о том, что она больше не работает с Лободой. И это при том, что девушек помимо работы связывает крепкая дружба.

"Все бесконечное конец свой обретает С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", — написала она в своем блоге.