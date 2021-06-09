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Популярный комик раскритиковал КВН и назвал его главный минус

Lenta.ru
8 часов назад
Популярный комик Слава Комиссаренко раскритиковал КВН из-за нескольких недостатков. О главных минусах стендапер рассказал в своем подкасте «Время от времени» на YouTube.
Популярный комик раскритиковал КВН
Фото: @slavakomissarenko@slavakomissarenko
По словам Комиссаренко, КВН — это прекрасная игра, в которой, однако, есть несколько негативных моментов.
«КВН плодит авторитеты. И в КВН постоянно все строится на авторитетах», — возмутился юморист.
По его словам, новичкам в КВН приходилось «ходить и поклоняться» более старшим участникам, обладавшим хотя бы минимальными регалиями.
«Это участник 1/64 премьер-лиги, *** (блин), за команду "Золотистый сокол"...» — пошутил об этом Комиссаренко.
Стендапер добавил, что люди его поколения, воспитанные на КВН, пытались добивать успеха «потихонечку, не высовываясь».
В то же время современная молодежь размышляет совершенно по-другому. По словам стендапера, современные 20-летние не считают себя хуже представителей других поколений и живут «в эпоху упрощения» — быстро снимают ролики «на коленке» и сразу же выкладывают их в интернет.
Ранее Комиссаренко в эфире программы «Вечерний Ургант» расшутился про президента Белоруссии Александра Лукашенко.
ТВ,Александр Лукашенко,
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