Популярный комик раскритиковал КВН

Популярный комик Слава Комиссаренко раскритиковал КВН из-за нескольких недостатков. О главных минусах стендапер рассказал в своем подкасте «Время от времени» на YouTube

Фото: @slavakomissarenko @slavakomissarenko

По словам Комиссаренко, КВН — это прекрасная игра, в которой, однако, есть несколько негативных моментов.

«КВН плодит авторитеты. И в КВН постоянно все строится на авторитетах», — возмутился юморист.

По его словам, новичкам в КВН приходилось «ходить и поклоняться» более старшим участникам, обладавшим хотя бы минимальными регалиями.

«Это участник 1/64 премьер-лиги, *** (блин), за команду "Золотистый сокол"...» — пошутил об этом Комиссаренко.

Стендапер добавил, что люди его поколения, воспитанные на КВН, пытались добивать успеха «потихонечку, не высовываясь».