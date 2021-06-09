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"Все строится на авторитетах": Комиссаренко раскритиковал КВН

Анна Арсеньева
7 часов назад
Комик Слава Комиссаренко назвал главные минусы КВН. Об этом он рассказал в своем подкасте "Время от времени" на YouTube.
"Плодит авторитеты": Комиссаренко раскритиковал КВН
Фото: @slavakomissarenko@slavakomissarenko
По мнению стендапера, КВН - отличная игра, однако она "плодит авторитеты".
"В КВН постоянно все строится на авторитетах".
Как рассказал Комиссаренко, новичкам все время приходилось "ходить и поклоняться" более старшим участникам.
Его поколению приходилось добиваться успеха "потихонечку, не высовываясь". Современная молодежь живет в "эпоху упрощения" и не считает себя хуже старшего поколения.
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