"Плодит авторитеты": Комиссаренко раскритиковал КВН

Комик Слава Комиссаренко назвал главные минусы КВН. Об этом он рассказал в своем подкасте "Время от времени" на YouTube.

Фото: @slavakomissarenko @slavakomissarenko

По мнению стендапера, КВН - отличная игра, однако она "плодит авторитеты".

"В КВН постоянно все строится на авторитетах".

Как рассказал Комиссаренко, новичкам все время приходилось "ходить и поклоняться" более старшим участникам.