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Козлов раскрыл закулисье «Что? Где? Когда?»

Мария Грибова
43 минуты назад
Магистр игры «Что? Где? Когда?» и капитан команды знатоков Андрей Козлов раскрыл закулисье проекта. Этим он поделился в интервью телеведущему программы «Вечерний Ургант». Отрывок выпуска доступен на YouTube.
Козлов раскрыл закулисье «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первую очередь, Козлов рассказал, как настраивает новых игроков на выступления в клубе:
«Самое главное — это научить человека, что в клубе нет возраста. Что в клубе надо разговаривать на "ты". Уж в команде точно», — сказал Козлов. Он объяснил, что невозможно играть в ЧГК, если капитан и игрок общаются друг с другом на «вы».
Затем Иван Ургант спросил, действительно ли он перед началом игры выходит к зрителям и «разогревает» зал. На что Козлов ответил, что сначала предупреждает людей о том, что на игре запрещены мобильные телефоны. После этого он показал, как именно «создает настроение». Магистр поднялся с кресла и начал дирижировать руками, заставляя зрителей хлопать и постепенно заглушать овации.
Также, по словам магистра игры, для тех, кому становится плохо во время игры, существует инструкция:
«Кому-то из вас может захотеться упасть в обморок. Внимание: у нас в обморок падают стоя И если стало нехорошо, человек падает в обморок — вы его поддерживаете, отодвигаете к теплой стеночке. Без криков "спасите-помогите" выносите человека в сад. Но не бросаете его на пол: там неподалеку стоит скорая помощь».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Комиссаренко раскритиковал КВН.
ТВ,Иван Ургант,Андрей Козлов,
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