Козлов раскрыл закулисье «Что? Где? Когда?»

«Самое главное — это научить человека, что в клубе нет возраста. Что в клубе надо разговаривать на "ты". Уж в команде точно», — сказал Козлов. Он объяснил, что невозможно играть в ЧГК, если капитан и игрок общаются друг с другом на «вы».
«Кому-то из вас может захотеться упасть в обморок. Внимание: у нас в обморок падают стоя И если стало нехорошо, человек падает в обморок — вы его поддерживаете, отодвигаете к теплой стеночке. Без криков "спасите-помогите" выносите человека в сад. Но не бросаете его на пол: там неподалеку стоит скорая помощь».