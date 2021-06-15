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Канделаки высказалась о скандале Бузовой и Губерниева

Анна Арсеньева
2 часа назад
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала конфликт между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Канделаки высказалась о скандале Бузовой и Губерниева
Фото: @tina_kandelaki@tina_kandelaki
"Мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью", - заявила Канделаки.
По ее мнению, Бузова проявила хорошую выдержку:
"Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков".
После скандала Ольга Бузова написала в своем Instagrm, что считает такое поведение спортивного журналиста "дном":
"Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия не принимает! Для меня это дно! Пусть вашим миром правит любовь".
Напомним, что словесная перепалка между Губерниевым и Бузовой случилась в прямом эфире телеканала 14 июня. Комментатор несколько раз задал певице одинаковые вопросы. Бузова не ответила и расплакалась, обвинив журналиста в хамском поведении. После Губерниев извинился.
ТВ,Тина Канделаки,
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