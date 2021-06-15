Канделаки высказалась о скандале Бузовой и Губерниева

После скандала Ольга Бузова написала в своем Instagrm, что считает такое поведение спортивного журналиста "дном":

Напомним, что словесная перепалка между Губерниевым и Бузовой случилась в прямом эфире телеканала 14 июня. Комментатор несколько раз задал певице одинаковые вопросы. Бузова не ответила и расплакалась, обвинив журналиста в хамском поведении. После Губерниев извинился.