Канделаки высказалась о скандале Бузовой и Губерниева

"Мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью", - заявила Канделаки.
"Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков".
"Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия не принимает! Для меня это дно! Пусть вашим миром правит любовь".