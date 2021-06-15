Сестры Толмачевы прославились 15 лет назад. Милые близняшки победили на детском «Евровидение-2006». В то время они были чуть ли не самые популярными девочками в мире. Казалось, что победа в престижном конкурсе откроет для них все двери. Но где же они сейчас? Подробнее в материале «Рамблера».
Маша и Настя Толмачевы родились в обычной семье в Курске. Их папа — простой работник на заводе, мама — учитель музыки. Именно она и привила малышкам любовь к пению.
В шестилетнем возрасте близняшки начали всерьез заниматься в эстрадной студии. А уже в девять они отправились на детское «Евровидение». Их песня «Весенний джаз» покорила всю Европу, а самих девочек сделала настоящими звездами.
Казалось, карьера сестер шла в гору. Сама Алла Пугачева предрекла им большое будущие. Поэтому никого не удивило, что Толмачевых позвали выступать на взрослом «Евровидение-2014». На тот момент сестрам было уже по 17 лет, и они учились в 11 классе.
Маша и Настя достойно выступили с песней Shine. Вот только публика их совсем не приняла и даже освистала. Всему виной политическая ситуация. Россия в том году присоединила Крым, а в Европе не могли с этим смириться. Девушки были очень подавлены, но решили двигаться дальше с гордо поднятой головой.
После школы они отказались переезжать в Москву. Сестры отучились на местном факультете режиссуры и продюсирования, открыли собственную вокальную студию для детей.
Сегодня Толмачевым 24 года. В них уже не узнать прежних смешных пухленьких девочек. Обе сильно похудели и превратились в гламурных блондинок. Они по-прежнему чувствуют себе одним целым: носят одинаковую одежду, имеют общие увлечения.
Девушки продолжают выступать и без музыки не видят дальнейшей жизни. Их как и раньше зовут на концерты. Правда, эти выступления уже не того масштаба, как когда-то в детстве. Их былая слава давно угасла.
Злые языки говорят, дескать все из-за того, что теперь у сестер совсем нет индивидуальности. Впрочем, Настя и Маша вряд ли беспокоятся из-за чьих-то слов. Судя по снимкам в соцсетях, обе встретили свою любовь и готовятся к свадьбе. Да и популярность им не так уж важна. Главное для сестер - всегда быть вместе и заниматься любимым делом.