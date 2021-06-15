Сестры Толмачевы прославились 15 лет назад. Милые близняшки победили на детском «Евровидение-2006». В то время они были чуть ли не самые популярными девочками в мире. Казалось, что победа в престижном конкурсе откроет для них все двери. Но где же они сейчас? Подробнее в материале «Рамблера».

1/8 Маша и Настя Толмачевы родились в обычной семье в Курске. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В шестилетнем возрасте близняшки начали всерьез заниматься в эстрадной студии. А уже в девять они отправились на детское «Евровидение». Фото: globallookpress.com 3/8 Их песня «Весенний джаз» покорила всю Европу, а самих девочек сделала настоящими звездами. Фото: globallookpress.com 4/8 Поэтому никого не удивило, что Толмачевых позвали выступать на взрослом «Евровидение-2014». На тот момент сестрам было уже по 17 лет. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Маша и Настя достойно выступили с песней Shine. Вот только публика их совсем не приняла и даже освистала. Фото: РИА Новости 6/8 После школы они отказались переезжать в Москву. Сестры отучились на местном факультете режиссуры и продюсирования, открыли собственную вокальную студию для детей. Фото: РИА Новости 7/8 Сегодня Толмачевым 24 года. В них уже не узнать прежних смешных пухленьких девочек. Обе сильно похудели и превратились в гламурных блондинок. Фото: @mashatolmacheva16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Судя по снимкам в соцсетях, обе встретили свою любовь и готовятся к свадьбе. А популярность им не так уж важна. Главное для сестер - всегда быть вместе и заниматься любимым делом. Фото: @mashatolmacheva16

Маша и Настя Толмачевы родились в обычной семье в Курске. Их папа — простой работник на заводе, мама — учитель музыки. Именно она и привила малышкам любовь к пению.

В шестилетнем возрасте близняшки начали всерьез заниматься в эстрадной студии. А уже в девять они отправились на детское «Евровидение». Их песня «Весенний джаз» покорила всю Европу, а самих девочек сделала настоящими звездами.

Казалось, карьера сестер шла в гору. Сама Алла Пугачева предрекла им большое будущие. Поэтому никого не удивило, что Толмачевых позвали выступать на взрослом «Евровидение-2014». На тот момент сестрам было уже по 17 лет, и они учились в 11 классе.

Маша и Настя достойно выступили с песней Shine. Вот только публика их совсем не приняла и даже освистала. Всему виной политическая ситуация. Россия в том году присоединила Крым, а в Европе не могли с этим смириться. Девушки были очень подавлены, но решили двигаться дальше с гордо поднятой головой.

После школы они отказались переезжать в Москву. Сестры отучились на местном факультете режиссуры и продюсирования, открыли собственную вокальную студию для детей.

Сегодня Толмачевым 24 года. В них уже не узнать прежних смешных пухленьких девочек. Обе сильно похудели и превратились в гламурных блондинок. Они по-прежнему чувствуют себе одним целым: носят одинаковую одежду, имеют общие увлечения.

Девушки продолжают выступать и без музыки не видят дальнейшей жизни. Их как и раньше зовут на концерты. Правда, эти выступления уже не того масштаба, как когда-то в детстве. Их былая слава давно угасла.