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Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой

Елизавета Назарова
7 часов назад
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял своего коллегу Дмитрия Губерниева после скандала с Ольгой Бузовой. Выпуск шоу доступен на YouTube.
Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой
Фото: Кадр из видеоКадр из видео
Ургант упомянул конфликт Бузовой и Губерниева, который стал одной из самых обсуждаемых тем на неделе. При этом ведущий вспомнил о том, что певица теперь и играет во МХАТе. «Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять», — прокомментировал ситуацию Ургант.
Ведущий высмеял вопросы, которые Губерниева задавал Бузовой и описал случившееся как "очень неприятную ситуацию".
«Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — высмеял Губерниева Ургант.
ТВ,Дмитрий Губерниев,Иван Ургант,
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