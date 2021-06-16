Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой

Ургант упомянул конфликт Бузовой и Губерниева, который стал одной из самых обсуждаемых тем на неделе. При этом ведущий вспомнил о том, что певица теперь и играет во МХАТе. «Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять», — прокомментировал ситуацию Ургант.