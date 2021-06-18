Хазанов о Павле Воле: «Это было жалкое зрелище»

«Comedy Club устраивал вечер в Юрмале, и на разминку вышло два резидента, — вспоминал звезда. — Фамилию одного скажу, а вот второго — не назову. Первый — Гарик Мартиросян. Он изящно, филигранно вел свою партитуру. Изумительно! Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросяна. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище. Я ведь не ханжа и вовсе не против подобной лексики, но только если без нее нельзя обойтись, если она что-то несет».
«Это Павел Воля, да?» — спросил он. «Заметьте, не я это сказал. Понимаете, вот у меня с ним никак не получилось», — ответил Хазанов.