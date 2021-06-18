Хазанов о Павле Воле: «Это было жалкое зрелище»

Геннадий Викторович недоволен тем, что на сцене появились дилетанты, которые не могут похвастать дипломом артиста. По мнению звезды, профессионал должен иметь образование, иначе выступление выглядит жалкой пародией на творчество. Так, например, он жестко прошелся по резиденту Comedy Club Павлу Воле.