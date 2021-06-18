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Хазанов о Павле Воле: «Это было жалкое зрелище»

Даня Виттиг
7 часов назад
Геннадий Викторович недоволен тем, что на сцене появились дилетанты, которые не могут похвастать дипломом артиста. По мнению звезды, профессионал должен иметь образование, иначе выступление выглядит жалкой пародией на творчество. Так, например, он жестко прошелся по резиденту Comedy Club Павлу Воле.
Хазанов о Павле Воле: «Это было жалкое зрелище»
Фото: кадр из передачикадр из передачи
Геннадий Хазанов отметил, что одни комики вызывают у него уважение, а вот другие — только чувство стыда.
«Comedy Club устраивал вечер в Юрмале, и на разминку вышло два резидента, — вспоминал звезда. — Фамилию одного скажу, а вот второго — не назову. Первый — Гарик Мартиросян. Он изящно, филигранно вел свою партитуру. Изумительно! Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросяна. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище. Я ведь не ханжа и вовсе не против подобной лексики, но только если без нее нельзя обойтись, если она что-то несет».
Артист упорно не хотел называть имени горе-юмориста, однако ведущий Вячеслав Манучаров быстро узнал, о ком идет речь.
«Это Павел Воля, да?» — спросил он. «Заметьте, не я это сказал. Понимаете, вот у меня с ним никак не получилось», — ответил Хазанов.
ТВ,Геннадий Хазанов,Вячеслав Манучаров,Гарик Мартиросян,Павел Воля,
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