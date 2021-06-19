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Звезда клипов Little Big скончалась от коронавируса

Lenta.ruиещё 2
19 часов назад
Скончалась артистка Полина Соколова, прославившаяся благодаря участию в съемках клипов российской группы Little Big. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Звезда клипов Little Big скончалась от коронавируса
Фото: «Little Big» / «ВКонтакте»«Little Big» / «ВКонтакте»
По предварительной информации, причиной смерти звезды стал коронавирус. «Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы Little Big.
Полина Соколова снималась в клипах Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.
15 июня стало известно о смерти американской актрисы Лизы Бейнс, известной по фильму «Исчезнувшая» и сериалу «Мастера секса». Артистка умерла от травм, полученных в результате столкновения с неизвестным на скутере.
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