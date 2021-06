Звезда клипов Little Big скончалась от коронавируса

Скончалась артистка Полина Соколова, прославившаяся благодаря участию в съемках клипов российской группы Little Big. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, причиной смерти звезды стал коронавирус. «Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы Little Big.

Полина Соколова снималась в клипах Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.