От 500 тысяч: комик озвучил размер "хорошей зарплаты"

Юморист добавил, что его заработок зависит от того, сколько концертов в месяц он проводит. «Доход юмориста — это, как правило, деньги за живое выступление», — признался комик. Он добавил, что в его понимании хорошая зарплата начинается от 500 тысяч рублей в месяц.