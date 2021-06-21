От 500 тысяч: комик озвучил размер "хорошей зарплаты"

Юморист добавил, что его заработок зависит от того, сколько концертов в месяц он проводит. «Доход юмориста — это, как правило, деньги за живое выступление», — признался комик. Он добавил, что в его понимании хорошая зарплата начинается от 500 тысяч рублей в месяц.
Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Он участвовал в КВН, шоу «Большая разница» и нескольких проектах телеканала ТНТ: Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» и других передачах. После ухода с ТНТ он начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант».