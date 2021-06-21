Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали вооружённые до зубов войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаём дань памяти великому поколению победителей – нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим – жизнью.

На «Парящем мосту» у парка «Зарядье» под открытым небом выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы в этот час ещё раз вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актёров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов. В акции Памяти примут участие: Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублёв. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.