Российский комик раскрыл причины ухода из КВН

Комик уточнил, что в КВН вряд ли могли негативно отнестись к его уходу на ТНТ в прошлом. Дорохов пояснил, что, хотя и не зарабатывал денег за выступления в КВН, позитивно оценивает годы, проведенные в «Камызяках». «Максимально тепло вспоминаю то время», — заключил он.