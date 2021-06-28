Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Российский комик раскрыл причины ухода из КВН

Lenta.ru
4 часа назад
Российский комик, бывший участник команды «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов заявил, что положительно относится к опыту, полученному в КВН, но считает правильным уход из юмористического проекта. Причины перехода к другим форматам он раскрыл в интервью YouTube-каналу «Макарена».
Российский комик раскрыл причины ухода из КВН
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Надеюсь, что мы в прекрасных отношениях. КВН — это же школа. Всю жизнь оставаться в школе сложно. Тем более директором ты не станешь», — отметил комик, прокомментировав свои отношения с Александром Масляковым.
Комик уточнил, что в КВН вряд ли могли негативно отнестись к его уходу на ТНТ в прошлом. Дорохов пояснил, что, хотя и не зарабатывал денег за выступления в КВН, позитивно оценивает годы, проведенные в «Камызяках». «Максимально тепло вспоминаю то время», — заключил он.
ТВ,Денис Дорохов,Александр Масляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители