Как Доренко уничтожал Лужкова на ТВ

"Казалось бы, причем тут Лужков?" — этот вопрос задавал Сергей Доренко в эфире своей авторской программы и сам же на него отвечал. "Рамблер" вспоминает, как талантливый журналист обрушил все рейтинги политика и лишил его победы на выборах. Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что во всем виноват Доренко, но изначально шансы у Лужкова были.

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Авторская программа Сергея Доренко выходила на канале ОРТ с 5 сентября 1999 года по 2 сентября 2000 года, сначала по воскресеньям, а затем по субботам, вместо программы "Время". Благодаря своей программе Доренко приобрел славу телекиллера. И хотя себя он таковым не считал, президентские амбиции Лужкова действительно получилось уничтожить.

В то время информационная политика ОРТ была направлена против блока "Отечество — Вся Россия", возглавляемого Евгением Примаковым и Юрием Лужковым. Сначала Доренко обрушился на Лужкова.

Московский градоначальник имел неосторожность прокомментровать публикации в зарубежных СМИ о взятках, которые якобы получили члены семьи действующего президента России Ельцина. Он заявил, что будет верить прессе, пока в суде не будет доказано, что это клевета.

В ответ на это Доренко привел данные о доходах семьи самого Лужкова и бизнесе его жены. И чем дальше, тем больше компромата удавалось добывать Доренко. Он рассказывал о делах с "Мабетексом", махинациях при строительстве больницы в Буденновске, статуе "Циклоп" авторства Церетели в испанской Марбелье и даже об организации убийства одного из совладельцев московской гостиницы "Рэдиссон Славянская". И главным действующим лицом во всех историях был Лужков.

Досталось и Примакову. Но здесь Доренко сделал акцент на здоровье политика. Он посвятил целую передачу тазобедренным суставам и операции по их замене, которая была необходима Примакову. Главная мысль в том, что состояние здоровья не позволяет ему быть полноценным лидером.

Благодаря программе Доренко рейтинги Лужкова и его соратников снизились до критически малых значений, цель была достигнута.

На ОРТ программу закрыли после выпуска, посвященного гибели подлодки "Курск". Сергей Доренко со своей передачей переехал на "Третий канал", где удалось продержаться еще чуть больше года. После закрытия программы журналист сосредоточился на других проектах.