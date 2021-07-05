Клип, который открыл новую эру в истории уже российского телевидения и представил революционный женский образ. На смену сильной женщине — вечной страдалице от безнадежной любви пришла холодная платиновая дива, готовая «вернуть все, что ты подарил». Еще раньше в таком амплуа о себе заявила Лайма Вайкуле
, но прорыв удался Ветлицкой
. А стильный видеоролик, сделанный как бэкстейдж заграничного фильма, превратил ее в звезду. Авторы телевизионного чуда за смешные деньги — сыновья знаменитых режиссеров тогда еще дебютанты Тигран Кеосаян и Фёдор Бондарчук.