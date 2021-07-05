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Знаковые русские клипы русской эстрады девяностых

Полина Алферова
3 часа назад
Девяностые — эпоха легендарных видеоклипов не только в иностранном шоу-бизнесе, но и на отечественном телевидении. Их с удовольствием пересматривали и записывали на видеокассеты. Более того, именно клипы делали артистов звездами. У истоков движения находилось целое поколение клипмейкеров — Михаил Хлебородов, Федор Бондарчук, Юрий Грымов, Сергей Кальварский, Тигран Кеосаян. А фестиваль видеоклипов «Поколение» несколько лет премировал лучшие работы. «Рамблер» вспомнил самые значительные клипы эпохи.

«Посмотри в глаза», Наталья Ветлицкая

Клип, который открыл новую эру в истории уже российского телевидения и представил революционный женский образ. На смену сильной женщине — вечной страдалице от безнадежной любви пришла холодная платиновая дива, готовая «вернуть все, что ты подарил». Еще раньше в таком амплуа о себе заявила Лайма Вайкуле, но прорыв удался Ветлицкой. А стильный видеоролик, сделанный как бэкстейдж заграничного фильма, превратил ее в звезду. Авторы телевизионного чуда за смешные деньги — сыновья знаменитых режиссеров тогда еще дебютанты Тигран Кеосаян и Фёдор Бондарчук.

«Осень», группа «Лицей»

Романтичное роуд-муви в красках южного заката с привкусом одновременно «Тельмы и Луизы» и «Crazy» группы Aerosmith. Три красивые девушки в кабриолете путешествуют в одиночестве, пока автомобиль не глохнет. Героини толкают машину до ближайшей автозаправки, где встречают симпатичного механика и переживают целую гамму чувств за несколько минут. Клип снят на самый знаменитый хит девичьей группы и до сих смотрится как маленький фильм.

«Тучи», группа «Иванушки International»

До этого клипа «Иванушек» слышали, но еще не знали в лицо. После видео на первый фундаментальный хит группы в России началась волна массового обожания новой мальчиковой группы и личный культ позже трагически погибшего Игоря Сорина. Недостроенная дамба, практически оперный звук, дождь, пляж и лимузин — вот и все элементы легенды.

«Зимний сон», Алсу

Клип с участием кинозвезд первой величины — Сергея Маковецкого и Елены Яковлевой. Юрий Грымов снял пока самую успешную стилизацию «Лолиты» на отечественном телеэкране — с переосмысленными цитатами из одноименного фильма Эдриана Лайна.
ТВ,Видео,Лолита,Сергей Кальварский,Игорь Сорин,Эдриан Лайн,Михаил Хлебородов,Наталья Ветлицкая,Юрий Грымов,Сергей Маковецкий,Елена Яковлева,Лайма Вайкуле,Тигран Кеосаян,Федор Бондарчук,
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