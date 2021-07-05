«Посмотри в глаза», Наталья Ветлицкая

«Осень», группа «Лицей»

Романтичное роуд-муви в красках южного заката с привкусом одновременно «Тельмы и Луизы» и «Crazy» группы Aerosmith. Три красивые девушки в кабриолете путешествуют в одиночестве, пока автомобиль не глохнет. Героини толкают машину до ближайшей автозаправки, где встречают симпатичного механика и переживают целую гамму чувств за несколько минут. Клип снят на самый знаменитый хит девичьей группы и до сих смотрится как маленький фильм.