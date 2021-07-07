Шепелев рассказал о мыслях уехать из России

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что задумывался об отъезде из России. Он ответил на вопрос подписчиков в Stories в Instagram."Ехать нужно туда, где есть дело, где работа. Я не программист, я не могу работать из любой точки мира", — сказал телеведущий.Кроме того, Шепелев назвал места, в которых хотел бы пожить некоторое время:"Если бы у меня была возможность уехать, мне бы хотелось пожить в Калифорнии, Великобритании и Италии".Ранее "Рамблер" сообщал, что родители Фриске проиграли суд Шепелеву.