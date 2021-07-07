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Шепелев рассказал о мыслях уехать из России

Анна Арсеньева
41 минуту назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что задумывался об отъезде из России. Он ответил на вопрос подписчиков в Stories в Instagram.
Шепелев рассказал о мыслях уехать из России
Фото: @dmitryshepelev@dmitryshepelev
"Ехать нужно туда, где есть дело, где работа. Я не программист, я не могу работать из любой точки мира", — сказал телеведущий.
Кроме того, Шепелев назвал места, в которых хотел бы пожить некоторое время:
"Если бы у меня была возможность уехать, мне бы хотелось пожить в Калифорнии, Великобритании и Италии".
Ранее "Рамблер" сообщал, что родители Фриске проиграли суд Шепелеву.
ТВ,Дмитрий Шепелев,
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