Manizha раскрыла стоимость поездки на «Евровидение»

Исполнительница подчеркнула, что затраты частично покрыл Первый канал — оплатил заявку на участие в конкурсе и его трансляцию, а также перелет и проживание в гостинице. «Но вещатель не отвечает за сам номер», — уточнила Манижа.

Отмечается, что в 2021 году из-за пандемии номера обходились участникам дороже, так как конкурсантам нужно было снять резервное видео своего выступления. Клипы снимали на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс в режиме онлайн: артисты остались бы дома, а в прямом эфире показали бы запись выступления.