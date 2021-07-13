Популярный российский комик раскрыл свои гонорары

Орлов сообщил, что получает за один концерт от 200 до 250 тысяч рублей. Комик откровенно рассказал Дудю о своем отношении к заработку: «Я думаю, что все деньги, которые мне платят — это сугубо везение, завтра этого не будет, и мне нужно их сложить куда-то в кладовку». По мнению комика, он «не заслужил все, что у него есть».