Популярный российский комик назвал свой гонорар

Российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал, сколько он получает за одно выступление. Он дал интервью Юрию Дудю для YouTube-канала "Вдудь".Так, за один концерт комику платят от 200 до 250 тысяч рублей."Я думаю, что все деньги, которые мне платят — это сугубо везение, завтра этого не будет, и мне нужно их сложить куда-то в кладовку", — сказал Орлов. По его словам, он не заслужил всего того, что у него есть. Кроме того, комик рассказал, что боится остаться без работы:"А что, если завтра стендап умрет и я ничего не буду делать?"На заработанные деньги Сергей Орлов купил квартиру в Москве стоимостью 5,5 миллиона рублей. Теперь комик хотел бы приобрести недвижимость недалеко от центра города.Ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядят жены российских комиков.