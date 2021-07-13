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Популярный российский комик назвал свой гонорар

Анна Арсеньева
41 минуту назад
Российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал, сколько он получает за одно выступление. Он дал интервью Юрию Дудю для YouTube-канала "Вдудь".
Популярный российский комик назвал свой гонорар
Фото: @orlov_skvz@orlov_skvz
Так, за один концерт комику платят от 200 до 250 тысяч рублей.
"Я думаю, что все деньги, которые мне платят — это сугубо везение, завтра этого не будет, и мне нужно их сложить куда-то в кладовку", — сказал Орлов.
По его словам, он не заслужил всего того, что у него есть. Кроме того, комик рассказал, что боится остаться без работы:
"А что, если завтра стендап умрет и я ничего не буду делать?"
На заработанные деньги Сергей Орлов купил квартиру в Москве стоимостью 5,5 миллиона рублей. Теперь комик хотел бы приобрести недвижимость недалеко от центра города.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядят жены российских комиков.
ТВ,Сергей Орлов,
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