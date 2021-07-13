Названы номинанты на премию "Эмми"

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" лидируют по числу номинаций американской телевизионной премии "Эмми". Они представлены в 24 категориях, сообщают организаторы.

"За ними следуют "Ванда/Вижн" (23), "Рассказ служанки" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18) и "Мейр из Исттауна" (16)", - говорится в сообщении.

Среди платформ лидирует HBO/HBO Max, проекты которой представлены в 130 номинациях. На втором месте Netflix со 129 категориями, а замыкает первую четверку Disney+ (71) и NBC (46).

За номинацию "Лучший драматический сериал" поборются "Пацаны", "Бриджертон", "Страна Лавкрафта", "Поза", "Корона", "Мандалорианец", а также "Это мы" и "Рассказ служанки".

На награду как "Лучший комедийный сериал" претендуют "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".

73-ю церемония вручения премии "Эмми" пройдет 19 сентября. Вести ее будет Седрик Антонио Кайлс, известный как Седрик Конферансье.