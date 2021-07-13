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Объявлены номинанты на премию "Эмми"

Анна Арсеньева
41 минуту назад
Стали известны номинанты на американскую телевизионную премию "Эмми". Лидируют "Корона" и "Мандалорец". Эти сериалы представлены в 24 номинациях.
Объявлены номинанты на премию "Эмми"
Фото: Кадр из сериала "Корона"Кадр из сериала "Корона"
"За ними следуют "Ванда/Вижн" (23), "Рассказ служанки" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18) и "Мейр из Исттауна" (16)", - сообщили организаторы.
За звание "Лучший драматический сериал" поборются "Пацаны", "Бриджертон", "Страна Лавкрафта", "Поза", "Корона", "Мандалорианец", "Это мы" и "Рассказ служанки".
В номинации "Лучший комедийный сериал" представлены "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".
Церемония вручения премии "Эмми" в этом году пройдет 19 сентября.
ТВ,Пацаны,Черная комедия,Рассказ служанки,
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