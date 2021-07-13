Объявлены номинанты на премию "Эмми"

Стали известны номинанты на американскую телевизионную премию "Эмми". Лидируют "Корона" и "Мандалорец". Эти сериалы представлены в 24 номинациях.

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

"За ними следуют "Ванда/Вижн" (23), "Рассказ служанки" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18) и "Мейр из Исттауна" (16)", - сообщили организаторы.

За звание "Лучший драматический сериал" поборются "Пацаны", "Бриджертон", "Страна Лавкрафта", "Поза", "Корона", "Мандалорианец", "Это мы" и "Рассказ служанки".

В номинации "Лучший комедийный сериал" представлены "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".