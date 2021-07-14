Гавайи и тревожные люди: сериал «Белый лотос»

12 июля на Amediateka состоялась премьера сериала «Белый лотос» — сатирической комедии о девяти тревожных незнакомцах, отдыхающих на райском острове. Наш киноредактор Елена Зархина рассказывает, почему этот проект станет идеальным спутником для жаркого лета 2021-го с закрытыми границами, QR-кодами и общей напряженностью в воздухе.
В элитном отеле на Гавайях по воле случая собираются незнакомцы с разных концов света и из разных классовых групп. Здесь пара молодоженов с супругом-невротиком и токсичным домостроевцем, обеспеченная семья с детьми-подростками и отцом, подозревающим у себя рак, и одинокая богачка, пытающаяся справиться с недавней смертью матери. Разумеется, в чемодане у нее не только запасные платочки, но и урна с прахом усопшей.
В течение недели обитатели отеля постараются избавиться от всех мирских тревог, но это им вряд ли удастся — в воздухе уже повисло заряженное ружье, которое неминуемо выстрелит. Вопрос лишь один: в кого?
Сериал начинается с флешфорварда: уже в финале отпуска тот самый муж-невротик сидит один в аэропорту и пытается отбиться от назойливых вопросов любопытной пары незнакомцев. «А где ваша супруга? А как прошел отдых? Вы всем довольны?» Мужчина напряжен и отвечает коротко: «Оставьте меня в покое». После чего подходит к окну терминала и наблюдает за тем, как некий гроб погружают в самолет. Кто внутри него — загадка, с которой только предстоит разобраться внимательному зрителю.
Кадр из сериала «Белый лотос»
По сути, «Белый лотос» начинается, так же как другой хит HBO «Большая маленькая ложь
», тоже изначально заявивший состоявшуюся смерть, утаивая имя жертвы. Но, вопреки этой параллели, обе истории развиваются в кардинально разных вселенных, хотя и с равной долей абсурда.
Абсурд первый: уже в пилотном эпизоде выясняется, что пухленькая сотрудница отеля беременна, о чем не знает никто. Сильно беременна. Настолько, что прямо в лобби у нее отходят воды. Этот эпизод, который, казалось бы, мало куда выводит сюжет, на самом деле задает тон истории. С первых минут становится понятно, что на этом райском острове спокойствия не предвидится.
Абсурд второй: менеджер отеля с идеальным австралийским акцентом и редким именем Армонд имеет в анамнезе долгий опыт зависимостей. И ровно с той минуты, когда он случайно находит сумку со всеми мыслимыми и немыслимыми препаратами внутри, можно начинать бояться беды.
Абсурд третий: тот самый отец семейства Марк, который утратил сон в ожидании результатов от онколога, с облегчением узнает, что рака у него нет. Но тут же возникает другая «проблема» — на поверхность всплывает припрятанная тайна уже его собственного отца, которую он скрывал ото всех. То есть жизнь для Марка вроде бы продолжается, а вроде бы в один момент рассыпается на части.
Кадр из сериала «Белый лотос»
И таких каламбуров судьбы и сюжета в сериале будет достаточно. Во многом этому способствует и удачно подобранный актерский состав, и стилистика монтажа — жизнь в кадре постоянно меняет ритм: то несется со всех ног, нагнетая ситуацию, то вяло движется вперед, как на прогулке по пляжу.
Говоря об актерах, важно отметить, что «Белый лотос» во многом строится именно на харизме исполнителей и на многообразии характеров их персонажей. Поэтому удачный каст в данном случае решает все. А радовать глаз здесь будет кому. Например, сыгравшая два года назад маниакальную нимфоманку в «Почему женщины убивают» Александра Даддарио, или звезда «Эйфории» Сидни Свини, или красавчик-атлет Джейк Лэси из недавней «Меломанки
».
Разница лишь в том, что все заявленные артисты рушат прославившие их амплуа. Даддарио из маньячки превращается в зажатую девушку из среднего класса, вышедшую замуж за богача и испытывающую перманентное ощущение неловкости. Она буквально пытается найти свой угол, чтобы по возможности сидеть там и не отсвечивать.
Свини из образа красотки-старшеклассницы с пышными формами (и такими же комплексами) делает шаг в сторону школьницы, с которой ее героиня из «Эйфории» едва ли захотела бы дружить. Здесь она капризная, зацикленная на себе девушка, получающая какое-то нездоровое удовольствие от возможности манипулировать другими.
Лэси от добропорядочного героя, который никогда не откажет девушке проводить ее поздно вечером домой, делает шаг в сторону персонажа, с которым страшно пересечься даже во сне.
Вот и получается гремучий коктейль из разношерстных и непредсказуемых персонажей, от которого невозможно оторваться. Любопытнее всего пытаться угадать, кому из героев снесет крышу в первую очередь.
«Белый лотос» — красивая сатира на современный мир и его жителей, издерганных, преисполненных жалоб и надежд, неспособных радоваться простым вещам и вынужденным продолжать гнаться даже на берегу райского острова, где время будто бы остановилось.
Летом 2021 года с его закрытыми границами, ограничениями и нормами, при которых даже простой поход в ресторан становится захватывающим приключением, такой сериал кажется просто идеальным.
На этом фоне истории про закрытые и дорогие пансионаты, обещающие счастье и благодать (но не сдерживающие обещание), становятся особенно востребованными. Например, в конце сезона выйдут «Девять идеальных незнакомцев
» — экранизация бестселлера Лиан Мориарти с Николь Кидман
и Люком Эвансом
в главных ролях.
Выходит, что сюжеты, повторяющие хорошо знакомую истину про путешествие, в которое ты всегда можешь взять только самого себя, становятся особенно злободневными и даже ироничными. Не потому, что путешествия сейчас под запретом, а потому что современный человек жадно ищет высоких вибраций, учится быть в ресурсе и отслеживать добрый вайб, но почему-то неизменно терпит поражение в бою с самим собой. И «Белый лотос» именно об этой ироничной стороне нашей с вами жизни.