Гавайи и тревожные люди: сериал «Белый лотос»

12 июля на Amediateka состоялась премьера сериала «Белый лотос» — сатирической комедии о девяти тревожных незнакомцах, отдыхающих на райском острове. Наш киноредактор Елена Зархина рассказывает, почему этот проект станет идеальным спутником для жаркого лета 2021-го с закрытыми границами, QR-кодами и общей напряженностью в воздухе.

В элитном отеле на Гавайях по воле случая собираются незнакомцы с разных концов света и из разных классовых групп. Здесь пара молодоженов с супругом-невротиком и токсичным домостроевцем, обеспеченная семья с детьми-подростками и отцом, подозревающим у себя рак, и одинокая богачка, пытающаяся справиться с недавней смертью матери. Разумеется, в чемодане у нее не только запасные платочки, но и урна с прахом усопшей.

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В течение недели обитатели отеля постараются избавиться от всех мирских тревог, но это им вряд ли удастся — в воздухе уже повисло заряженное ружье, которое неминуемо выстрелит. Вопрос лишь один: в кого?

Сериал начинается с флешфорварда: уже в финале отпуска тот самый муж-невротик сидит один в аэропорту и пытается отбиться от назойливых вопросов любопытной пары незнакомцев. «А где ваша супруга? А как прошел отдых? Вы всем довольны?» Мужчина напряжен и отвечает коротко: «Оставьте меня в покое». После чего подходит к окну терминала и наблюдает за тем, как некий гроб погружают в самолет. Кто внутри него — загадка, с которой только предстоит разобраться внимательному зрителю.

Кадр из сериала «Белый лотос»

По сути, «Белый лотос» начинается, так же как другой хит HBO « Большая маленькая ложь », тоже изначально заявивший состоявшуюся смерть, утаивая имя жертвы. Но, вопреки этой параллели, обе истории развиваются в кардинально разных вселенных, хотя и с равной долей абсурда.

Абсурд первый: уже в пилотном эпизоде выясняется, что пухленькая сотрудница отеля беременна, о чем не знает никто. Сильно беременна. Настолько, что прямо в лобби у нее отходят воды. Этот эпизод, который, казалось бы, мало куда выводит сюжет, на самом деле задает тон истории. С первых минут становится понятно, что на этом райском острове спокойствия не предвидится.

Абсурд второй: менеджер отеля с идеальным австралийским акцентом и редким именем Армонд имеет в анамнезе долгий опыт зависимостей. И ровно с той минуты, когда он случайно находит сумку со всеми мыслимыми и немыслимыми препаратами внутри, можно начинать бояться беды.

Абсурд третий: тот самый отец семейства Марк, который утратил сон в ожидании результатов от онколога, с облегчением узнает, что рака у него нет. Но тут же возникает другая «проблема» — на поверхность всплывает припрятанная тайна уже его собственного отца, которую он скрывал ото всех. То есть жизнь для Марка вроде бы продолжается, а вроде бы в один момент рассыпается на части.

Кадр из сериала «Белый лотос»

И таких каламбуров судьбы и сюжета в сериале будет достаточно. Во многом этому способствует и удачно подобранный актерский состав, и стилистика монтажа — жизнь в кадре постоянно меняет ритм: то несется со всех ног, нагнетая ситуацию, то вяло движется вперед, как на прогулке по пляжу.

Говоря об актерах, важно отметить, что «Белый лотос» во многом строится именно на харизме исполнителей и на многообразии характеров их персонажей. Поэтому удачный каст в данном случае решает все. А радовать глаз здесь будет кому. Например, сыгравшая два года назад маниакальную нимфоманку в «Почему женщины убивают» Александра Даддарио, или звезда «Эйфории» Сидни Свини, или красавчик-атлет Джейк Лэси из недавней « Меломанки ».

Разница лишь в том, что все заявленные артисты рушат прославившие их амплуа. Даддарио из маньячки превращается в зажатую девушку из среднего класса, вышедшую замуж за богача и испытывающую перманентное ощущение неловкости. Она буквально пытается найти свой угол, чтобы по возможности сидеть там и не отсвечивать.

Свини из образа красотки-старшеклассницы с пышными формами (и такими же комплексами) делает шаг в сторону школьницы, с которой ее героиня из «Эйфории» едва ли захотела бы дружить. Здесь она капризная, зацикленная на себе девушка, получающая какое-то нездоровое удовольствие от возможности манипулировать другими.

Лэси от добропорядочного героя, который никогда не откажет девушке проводить ее поздно вечером домой, делает шаг в сторону персонажа, с которым страшно пересечься даже во сне.

Вот и получается гремучий коктейль из разношерстных и непредсказуемых персонажей, от которого невозможно оторваться. Любопытнее всего пытаться угадать, кому из героев снесет крышу в первую очередь.

«Белый лотос» — красивая сатира на современный мир и его жителей, издерганных, преисполненных жалоб и надежд, неспособных радоваться простым вещам и вынужденным продолжать гнаться даже на берегу райского острова, где время будто бы остановилось.

Летом 2021 года с его закрытыми границами, ограничениями и нормами, при которых даже простой поход в ресторан становится захватывающим приключением, такой сериал кажется просто идеальным.