Шац оценил возможность уехать из России

Популярный комик и телеведущий Михаил Шац высказался об отъезде из России. Артист оценил возможность эмиграции, отвечая на вопрос в эфире Youtube-шоу «Петя любит выпить».
Комик заявил, что любит страну и не видит смысла в том, чтобы продолжать карьеру за границей. Шац пояснил, что ему гораздо комфортнее взаимодействовать с людьми, с которыми он говорит на одном языке.
«Я не хочу эмигрировать, потому что не вижу смысла своей творческой жизни за границей», — подчеркнул он.
Телеведущий добавил, что в российском стендапе нет запретных тем.
«Все запреты только в голове. Когда ты выходишь на сцену в клубе, ты сам себе хозяин и говоришь, что хочешь», — сказал артист.
В то же время Шац отметил, что вынужден тщательно «подбирать слова и проверять смыслы», чтобы не возникало неприятных ситуаций.
В качестве примера артист привел недавний скандал вокруг стендапера Идрака Мирзализаде. Молодой человек был жестоко избит из-за высказываний в программе «Разгоны», где он якобы оскорбил «русский народ». Шац рассказал, что поддержал пострадавшего и был раскритикован в сети.