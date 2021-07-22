Шац оценил возможность уехать из России

Популярный комик и телеведущий Михаил Шац высказался об отъезде из России. Артист оценил возможность эмиграции, отвечая на вопрос в эфире Youtube-шоу «Петя любит выпить».

Комик заявил, что любит страну и не видит смысла в том, чтобы продолжать карьеру за границей. Шац пояснил, что ему гораздо комфортнее взаимодействовать с людьми, с которыми он говорит на одном языке.

«Я не хочу эмигрировать, потому что не вижу смысла своей творческой жизни за границей», — подчеркнул он.

Телеведущий добавил, что в российском стендапе нет запретных тем.

«Все запреты только в голове. Когда ты выходишь на сцену в клубе, ты сам себе хозяин и говоришь, что хочешь», — сказал артист.

В то же время Шац отметил, что вынужден тщательно «подбирать слова и проверять смыслы», чтобы не возникало неприятных ситуаций.