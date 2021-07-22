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"Верните русский язык": зрителей разозлил перевод "Сватов" на украинский

Анна Арсеньева
4 часа назад

На украинском телеканале "1+1" вышла первая серия комедийного сериала "Сваты". Однако зрители остались сильно недовольны. Они раскритиковали сериал за перевод на украинский язык. Подробнее - в материале "Рамблера".

"Жена плакала": зрителей разозлил перевод "Сватов"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Комментарии разозлившихся зрителей стали появляться 21 июля на сайте телеканала. По их мнению, "Сваты" должны показывать в оригинальной озвучке, то есть на русском языке. Перевод на украинский язык испортил сериал.

"ВЕРНИТЕ ВСЕ КАК БЫЛО! Сделайте лучше титры! Это что теперь сериал для глухонемых? Слышать это невыносимо... Где голос любимых актеров, где их крылатые фразы?! Несколько лет сериал был под запретом и наконец дождались!!! Смотреть больше нечего...Позор!";

"Спасибо за испорченный сериал. Теперь придется смотреть на ютубе в оригинальной озвучке. Этот ужасный дубляж срезал 99% игры актеров и вообще общее впечатление ухудшилось. Больше 1+1 не смотрю";

"Это ужас!!! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили. Надеюсь мозгов хватит вернуть оригинальную озвучку с украинскими субтитрами";

"Невозможно смотреть "Сватов", это тоже самое, что перевести комедии Рязанова, Гайдая, никто смотреть не будет. Теряется уникальность сериала, теряете зрителей и рейтинг";

"Верните русский язык!",

- написали русскоязычные пользователи.

скриншот с сайта телеканала "1+1"

Негодование по поводу перевода сериала зрители высказали и на украинском языке.

"Зачем ???? Зачем делать перевод на этот сериал ????? Только не "Сваты"....Это просто.....слов не хватает ....Вся суть сериала потерялась....Единственное, что можно было посмотреть вечером после тяжелого рабочего дня и отдохнуть с улыбкой...А так... Извините, но фуууууу!!!!";

"Сватов переводить - это действительно глупая затея !!! Их нужно запретить".

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