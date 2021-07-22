"Жена плакала": зрителей разозлил перевод "Сватов"

"ВЕРНИТЕ ВСЕ КАК БЫЛО! Сделайте лучше титры! Это что теперь сериал для глухонемых? Слышать это невыносимо... Где голос любимых актеров, где их крылатые фразы?! Несколько лет сериал был под запретом и наконец дождались!!! Смотреть больше нечего...Позор!";