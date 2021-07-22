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Шац оценил возможность уехать из России

Диана Товсепова
4 часа назад

Популярный телеведущий и комик Михаил Шац высказался об отъезде из России в эфире Youtube-шоу «Петя любит выпить».

Шац оценил возможность уехать из России
Фото: Кадр из Youtube-шоу "Петя любит выпить"Кадр из Youtube-шоу "Петя любит выпить"

Комик заявил, что любит свою родину и не видит смысла в продолжении карьеры за границей. Он объяснил, что ему комфортнее взаимодействовать с теми, с кем он говорит на одном языке.

«Я не хочу эмигрировать, потому что не вижу смысла своей творческой жизни за границей», — подчеркнул он.

В российском стендапе, по словам Шаца, нет запретных тем.

«Все запреты только в голове. Когда ты выходишь на сцену в клубе, ты сам себе хозяин и говоришь, что хочешь», — заявил артист.

Однако Шац рассказал, что вынужден «подбирать слова и проверять смыслы», чтобы избежать неприятных ситуаций.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что спектакль с Ольгой Бузовой во МХАТе отменен.

ТВ,Михаил Шац,
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