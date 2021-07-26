Составлен рейтинг самых популярных российских сериалов

Эксперты TelecomDaily составили рейтинг самых популярных сериалов среди россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Больше всего просмотров у второго сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка", который выше на видеосервисе Premier. Следующими в списке оказались "Содержанки" и "Дылды".
Также в десятку самых популярных сериалов вошли "Вампиры средней полосы", "Чикатило", "Пищеблок" и "Топи".
Кроме того, согласно проведенному исследованию, большинство россиян регулярно смотрят фильмы и шоу. Более 60 процентов заходят в онлайн-кинотеатры один-два в неделю. Почти треть опрошенных смотрят кино и сериалы по два-три часа в день.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что смотреть в кино с 29 июля.