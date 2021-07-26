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Составлен рейтинг самых популярных сериалов среди россиян

Анна Арсеньева
3 часа назад

Эксперты TelecomDaily составили рейтинг самых популярных сериалов среди россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Составлен рейтинг самых популярных российских сериалов
Фото: Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Больше всего просмотров у второго сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка", который выше на видеосервисе Premier. Следующими в списке оказались "Содержанки" и "Дылды".

Также в десятку самых популярных сериалов вошли "Вампиры средней полосы", "Чикатило", "Пищеблок" и "Топи".

Кроме того, согласно проведенному исследованию, большинство россиян регулярно смотрят фильмы и шоу. Более 60 процентов заходят в онлайн-кинотеатры один-два в неделю. Почти треть опрошенных смотрят кино и сериалы по два-три часа в день.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что смотреть в кино с 29 июля.

ТВ,Содержанки,
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