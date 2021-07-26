Составлен рейтинг самых популярных российских сериалов

Больше всего просмотров у второго сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка", который выше на видеосервисе Premier. Следующими в списке оказались "Содержанки" и "Дылды".

Кроме того, согласно проведенному исследованию, большинство россиян регулярно смотрят фильмы и шоу. Более 60 процентов заходят в онлайн-кинотеатры один-два в неделю. Почти треть опрошенных смотрят кино и сериалы по два-три часа в день.