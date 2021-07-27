В Сети назвали самых жадных русских звезд ТВ и кино

В настоящее время многие отечественные медиаперсоны имеют возможность зарабатывать миллионы, не обладая ни яркой внешностью, ни особым талантом. Зато они неустанно хвастаются своей роскошной жизнью. Однако есть среди селебрити и те, кто отличается жадностью и скупостью. Топ-5 таких личностей собрал пользователь Сети на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Первым в списке оказался телеведущий Иван Ургант. Напомним, что у шоумена есть еврейские корни. Удивляться его скупости нет особого смысла. Однако, да, он жаден, поэтому он уволил всех директоров и помощников, ведет свой бизнес и контролирует свои финансы самостоятельно. Все гонорары Ургант вкладывает в недвижимость.

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Скупость Ивана Охлобыстина это результат бедной жизни в прошлом. У актера большая семья, и раньше, до популярности в кино, им приходилось туго. Иван был священником и служил в церкви, его заработок не позволял покрывать все расходы большого семейства, приходилось брать в долг у друзей. Теперь же, несмотря на высокие гонорары, Иван продолжает считать каждую копейку и учит своих детей бережно относиться к деньгам.

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