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Первый канал закрыл шоу с Собчак

Lenta.ruиещё 8
3 часа назад

Первый канал закрыл шоу «Док-ток», ведущими которого были Ксения Собчак и Александр Гордон. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Первый канал закрыл шоу с Собчак
Фото: Первый каналПервый канал

«"Док-ток" с самого начала показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство Ксюша Собчак поднять их не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что плохие рейтинги связывают с тем, что телеведущая «надоела зрителю». Вместо проекта «Док-ток» на Первом канале будут показывать новое политическое шоу.

Ранее Собчак заявила, что гендиректору Первого канала Константину Эрнсту пришлось побороться за ее возвращение в эфир в шоу «Док-ток». По словам ведущей, уже после того, как было объявлено время выхода проекта, ей позвонил продюсер и отменил съемки. Через несколько месяцев после этого разговора «Док-ток» вернули. Собчак посчитала, что проект «отстоял» Эрнст.

Программа «Док-ток» выходила в эфир с февраля 2020 года. Предполагалось, что передачу, которую ведут Собчак и Гордон, начнут транслировать с осени 2019-го. Выходу шоу в эфир предшествовал анонс, в котором Собчак подшучивала над ведущим «России 1» Андреем Малаховым, в прошлом сотрудником Первого канала.

ТВ,Константин Эрнст,Александр Гордон,Андрей Малахов,Ксения Собчак,
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