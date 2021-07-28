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Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак

Диана Товсепова
3 часа назад

Первый канал закрыл шоу «Док-ток», которое вели Ксения Собчак и Александр Гордон. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник.

Первый канал закрыл шоу с Собчак
Фото: Кадр из видео/YouTubeКадр из видео/YouTube

«"Док-ток" с самого начала показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство Ксюша Собчак поднять их не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным», — цитирует издание собеседника.

Плохие рейтинги, как отмечается, связывают с тем, что телеведущая Ксения Собчак якобы «надоела зрителю». Вместо этого проекта на Первом покажут новое политическое шоу.

Ранее Собчак заявляла, что уже после того, как было объявлено время выхода проекта, съемки вдруг отменились. Еще через несколько месяцев проект "вернули". Собчак тогда посчитала, что проект «отстоял» гендиректор канала Константин Эрнст.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Елена Малышева была очарована американским югом.

ТВ,Константин Эрнст,Александр Гордон,Елена Малышева,Ксения Собчак,
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