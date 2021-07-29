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Ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта

Lenta.ruиещё 8
30 минут назад

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Влад Кадони уличили бывшую коллегу Ольгу Бузову во лжи. В Instagram-сторис они отреагировали на комментарий, в котором певица заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе с проекта.

Ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я узнала в 13:00 дня. А в 20:00 уже было лобное (съемки эпизода программы — прим. «Ленты.ру»), на котором мы должны были быть вместе! Эта вечная ложь всех ******* [достала]», — возмутилась Бородина.

В качестве доказательства знаменитость опубликовала отрывок из переписки с Бузовой. Из скриншота следует, что та сообщила Бородиной о своем решении покинуть «Дом-2» всего лишь за несколько часов до выхода в эфир.

Кадони в свою очередь обвинил Бузову в том, что она «кинула коллег и проект». Он вспомнил, как телеведущая записывала подводки к новому сезону «Дома-2» и активно готовилась к съемкам. По его словам, Бузова превращается в «лицемерного человека, который пытается выставить окружающих врунами».

ТВ,Влад Кадони,Ксения Бородина,Ольга Бузова,Lenta.ru,
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