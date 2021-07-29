Ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Влад Кадони уличили бывшую коллегу Ольгу Бузову во лжи. В Instagram-сторис они отреагировали на комментарий, в котором певица заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе с проекта.

«Я узнала в 13:00 дня. А в 20:00 уже было лобное (съемки эпизода программы — прим. «Ленты.ру»), на котором мы должны были быть вместе! Эта вечная ложь всех ******* [достала]», — возмутилась Бородина.

В качестве доказательства знаменитость опубликовала отрывок из переписки с Бузовой. Из скриншота следует, что та сообщила Бородиной о своем решении покинуть «Дом-2» всего лишь за несколько часов до выхода в эфир.