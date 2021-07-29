Телеведущая показала растяжку на каблуках в студии

Телеведущая Евгения Андреева из Уфы продемонстрировала растяжку на каблуках во время записи прогноза погоды. Видео с ней опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Российская журналистка рассказала, что ей постоянно приходится принимать неудобные позы прямо в студии для экономии съемочного времени.
«Это делается, чтобы быстрее отписать информацию, потому что на поднятие камеры уходит больше времени», — пояснила Андреева.
Телеведущая добавила, что эти эпизоды обычно не выходят в эфир.
«Это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссера и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов», — сказала журналистка.
Ранее ведущая прогноза погоды Дженнифер Макдермед (Jennifer McDermed) на американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис заметила, как во время прямого эфира из-за технического сбоя на экране у зрителей начали появляться ее «клоны».