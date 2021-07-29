Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Российская телеведущая продемонстрировала растяжку на каблуках прямо в студии

Lenta.ru
1 час назад

Телеведущая Евгения Андреева из Уфы продемонстрировала растяжку на каблуках во время записи прогноза погоды. Видео с ней опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Телеведущая показала растяжку на каблуках в студии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российская журналистка рассказала, что ей постоянно приходится принимать неудобные позы прямо в студии для экономии съемочного времени.

«Это делается, чтобы быстрее отписать информацию, потому что на поднятие камеры уходит больше времени», — пояснила Андреева.

Телеведущая добавила, что эти эпизоды обычно не выходят в эфир.

«Это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссера и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов», — сказала журналистка.

Ранее ведущая прогноза погоды Дженнифер Макдермед (Jennifer McDermed) на американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис заметила, как во время прямого эфира из-за технического сбоя на экране у зрителей начали появляться ее «клоны».

ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители