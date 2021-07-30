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Комик назвал главную причину страданий после ухода с ТНТ

Lenta.ru
13 минут назад

Популярный комик Слава Комиссаренко пожаловался, что первое время после ухода с ТНТ испытывал страдания, так как не мог посещать специальную поликлинику для сотрудников телеканала. Главную причину своих переживаний он назвал в подкасте с юмористом Русланом Белым. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале стендапера.

Комик назвал главную причину страданий после ухода с ТНТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора Белый заявил, что серьезно взялся за здоровье и начал часто ходить по врачам, чтобы сдавать различные анализы. На это Комиссаренко ответил, что скучает по медицинской страховке, которая предоставляется сотрудникам ТНТ.

«Это та вещь, из-за которой я больше всего страдал, когда ушел с ТНТ, — пропала первоклассная медицинская страховка Туда приходишь, как в кафе: тебе кофе, чай [наливают]», — признался юморист.

Комиссаренко добавил, что ему было приятно находиться в клинике, поэтому он нередко приходил туда в свободное время.

ТВ,Руслан Белый,
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