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Слава Комиссаренко рассказал, чего ему не хватает после ухода с ТНТ

Стелла Шмель
2 часа назад

Стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, чего ему не хватало в первое время после того, как он ушел с телеканала ТНТ. Об этом он побеседовал с Русланом Белым в ходе подкаста, запись которого есть на YouTube-канале стендапера.

Комик рассказал, чего ему не хватает после ухода с ТНТ
Фото: @slavakomissarenko@slavakomissarenko

Белый рассказал, что решил обследоваться и серьезно взялся за свое здоровье. На что Комиссаренко ответил, что скучает по медицинской страховке, которая была у него в пору работы на ТНТ.

"Это та вещь, из-за которой я больше всего страдал, когда ушел с ТНТ, — пропала первоклассная медицинская страховка Туда приходишь, как в кафе: тебе кофе, чай [наливают]",

- рассказал он.

Комиссаренко отметил, что очень любил приходить в клинику в свободное время именно из-за этого.

Ранее "Рамблер" писал, что Комиссаренко раскритиковал КВН.

ТВ,Руслан Белый,
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